Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1467 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1467 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 165 bin 822 lira oldu. Bu rakam cuma günü 8 milyon 153 bin 843 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 238 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1511 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 1423 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 214 milyon 148 bin 385 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 214 milyon 230 bin 546 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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