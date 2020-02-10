Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1458 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1458 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 951 bin 437 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 9 milyon 165 bin 822 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1458 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 770 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1502 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1414 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 210 milyon 907 bin 135 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 210 milyon 891 bin 275 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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