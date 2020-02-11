Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1455 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 996 bin 451 lira oldu. Bu rakam pazar günü 6 milyon 951 bin 437 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1455 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 556 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1499 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 1412 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 233 milyon 346 bin 561 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 231 milyon 750 bin 604 metreküp olarak kayıtlara geçti.