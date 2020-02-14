Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1467 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1467 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 468 bin 128 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 9 milyon 665 bin 111 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 67 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1511 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 1423 lira 49 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 208 milyon 13 bin 774 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 210 milyon 4 bin 328 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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