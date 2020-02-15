Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1478 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 765 bin 706 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 468 bin 128 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1478 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 576 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1523 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 1434 lira 49 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 209 milyon 503 bin 274 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 208 milyon 216 bin 608 metreküp olarak kayıtlara geçti.