Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1480 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1480 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 955 bin 327 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 765 bin 706 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1480 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 375 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1524 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 1435 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 192 milyon 35 bin 715 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 187 milyon 713 bin 779 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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