Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1476 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 830 bin 943 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 9 milyon 686 bin 757 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1476 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 648 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1520 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 1432 lira 36 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 200 milyon 18 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 198 milyon 988 bin 270 metreküp olarak kayıtlara geçti.