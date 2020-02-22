Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1464 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1464 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 358 bin 765 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 8 milyon 987 bin 785 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1464 lira 67 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 74 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1508 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 1420 lira 73 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 197 milyon 160 bin 926 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 196 milyon 661 bin 430 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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