Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1462 lira olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1462 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 164 bin 660 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 10 milyon 358 bin 765 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1462 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 898 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1505 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 1418 lira 14 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 181 milyon 281 bin 391 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 181 milyon 299 bin 736 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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