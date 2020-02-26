Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1466 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1466 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 168 bin 565 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 9 milyon 50 bin 562 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1466 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 934 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1510 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 1422 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 178 milyon 265 bin 295 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 177 milyon 300 bin 21 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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