Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1452 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 886 bin 740 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 11 milyon 426 bin 223 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1452 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 428 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1496 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 1409 lira 13 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 150 milyon 993 bin 652 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 398 bin 321 metreküp olarak kayıtlara geçti.