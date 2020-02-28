Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1452 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1452 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 886 bin 740 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 11 milyon 426 bin 223 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1452 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 428 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1496 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 1409 lira 13 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 150 milyon 993 bin 652 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 398 bin 321 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının kilogramı 324 bin 500 liraya geriledi
Benzine 34 kuruş, motorine ise 31 kuruş indirim geldi Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Ambalaj ve elektronik eşyada beyanname verme için son tarih 2 Mart

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
20:10 Nazlı Çelik'ten şehitlerimizle ilgili duygu dolu sözler: Yastayız, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:35:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]