Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1448 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 553 bin 992 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 7 milyon 886 bin 740 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1448 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 289 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1491 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 1404 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 150 milyon 993 bin 652 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 154 milyon 77 bin 100 metreküp olarak kayıtlara geçti.