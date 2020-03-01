Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1455 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1455 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 315 bin 621 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 10 milyon 553 bin 992 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1455 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 30 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1499 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 1412 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 164 milyon 180 bin 282 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 164 milyon 143 bin 937 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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