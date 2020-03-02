Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 686 bin 891 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 7 milyon 315 bin 621 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 967 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1501 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 1414 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 148 milyon 712 bin 869 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 148 milyon 411 bin 975 metreküp olarak kayıtlara geçti.