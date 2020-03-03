Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1455 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 542 bin 669 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 8 milyon 686 bin 891 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1455 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 498 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1499 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 1411 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 151 milyon 786 bin 522 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 786 bin 523 metreküp olarak kayıtlara geçti.