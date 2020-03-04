Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1449 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 204 bin 140 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 6 milyon 542 bin 668 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1449 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 668 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1492 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 1405 lira 97 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 137 milyon 90 bin 187 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 136 milyon 560 bin 102 metreküp olarak kayıtlara geçti.