Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1438 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1438 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 547 bin 874 lira oldu. Bu rakam, salı günü 8 milyon 204 bin 140 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1438 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 944 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1481 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 1395 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 131 milyon 684 bin 476 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 188 bin 537 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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