Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1429 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1429 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 622 bin 793 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 8 milyon 547 bin 874 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1429 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 39 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1472 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 1386 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 138 milyon 420 bin 100 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 531 bin 87 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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