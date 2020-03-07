Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1423 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1423 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 435 bin 596 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 8 milyon 622 bin 793 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1423 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 473 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1466 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 1374 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 140 milyon 830 bin 676 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 233 bin 158 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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