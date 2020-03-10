Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1407 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1407 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 456 bin 769 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 4 milyon 378 bin 421 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1407 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 879 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1450 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 1365 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 115 milyon 711 bin 824 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 562 bin 370 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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