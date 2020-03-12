Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1407 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1407 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 108 bin 733 lira oldu. Bu rakam, salı günü 6 milyon 389 bin 678 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1407 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 38 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1450 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 1365 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 137 milyon 946 bin 187 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 557 bin 807 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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