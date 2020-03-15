Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1411 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1411 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 497 bin 45 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 4 milyon 960 bin 17 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1411 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 890 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1453 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 1368 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 115 milyon 561 bin 631 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 542 bin 770 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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