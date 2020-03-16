Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1423 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 141 bin 541 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 5 milyon 497 bin 45 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1423 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 20 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1466 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1381 lira 8 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 121 milyon 244 bin 636 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 115 bin 279 metreküp olarak kayıtlara geçti.