Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1432 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1432 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 785 bin 674 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 7 milyon 765 bin 931 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1432 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 212 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1475 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 1389 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 177 milyon 762 bin 745 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 174 milyon 443 bin 627 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:08 Kaynak: AA

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