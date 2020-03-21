Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 503 bin 148 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 8 milyon 370 bin 609 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 817 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1504 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 1417 lira 8 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 180 milyon 5 bin 48 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 179 milyon 426 bin 312 metreküp olarak kayıtlara geçti.