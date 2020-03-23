Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 499 bin 183 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 8 milyon 573 bin 36 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 80 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1504 lira, satış fiyatı ise 1416 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 322 bin 297 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 95 bin 258 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:24 Kaynak: AA

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