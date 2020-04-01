Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 625 bin 261 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 21 milyon 590 bin 924 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 379 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1504 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 1417 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 123 milyon 521 bin 868 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 346 bin 800 metreküp olarak kayıtlara geçti.