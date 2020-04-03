Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1467 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 435 bin 920 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 4 milyon 220 bin 413 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 87 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 696 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1511 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 1423 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 129 milyon 390 bin 153 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 923 bin 693 metreküp olarak kayıtlara geçti.