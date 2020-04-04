Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1454 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 802 bin 817 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 5 milyon 435 bin 920 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1454 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 615 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1498 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 1411 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 133 milyon 949 bin 170 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 828 bin 609 metreküp olarak kayıtlara geçti.