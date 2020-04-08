Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1440 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 704 bin 791 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 5 milyon 70 bin 514 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1440 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 879 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1484 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 1397 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 116 milyon 510 bin 727 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 744 bin 563 metreküp olarak kayıtlara geçti.