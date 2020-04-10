Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1430 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 25 bin 458 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 2 milyon 631 bin 705 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1430 lira 51 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 118 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1473 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 1387 lira 59 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 25 bin 62 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 544 bin 2 metreküp olarak kayıtlara geçti.