Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1412 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 954 bin 314 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 3 milyon 941 bin 302 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 219 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1454 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 1369 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 92 milyon 2 bin 830 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 274 bin 255 metreküp olarak kayıtlara geçti.