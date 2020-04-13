Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1396 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 8 bin 780 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 5 milyon 954 bin 314 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1396 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 154 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1438 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 1354 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 86 milyon 772 bin 648 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 20 bin 907 metreküp olarak kayıtlara geçti.