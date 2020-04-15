Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1397 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 843 bin 326 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 4 milyon 554 bin 556 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1397 lira 94 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 748 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1439 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 1356 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 89 milyon 849 bin 768 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 980 bin 313 metreküp olarak kayıtlara geçti.