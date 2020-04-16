Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1397 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 139 bin 527 lira oldu. Bu rakam, salı günü 3 milyon 843 bin 326 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1397 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 962 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1439 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 1355 lira 53 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 102 milyon 3 bin 615 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 322 bin 595 metreküp olarak kayıtlara geçti.