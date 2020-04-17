Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1389 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 249 bin 386 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 4 milyon 139 bin 527 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1389 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 340 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1430 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 1347 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 99 milyon 647 bin 361 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 99 milyon 850 bin 944 metreküp olarak kayıtlara geçti.