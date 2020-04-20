Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1371 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 258 bin 403 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 2 milyon 772 bin 153 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1371 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 381 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1412 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 1330 lira 2 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 77 milyon 346 bin 865 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 77 milyon 17 bin 867 metreküp olarak kayıtlara geçti.