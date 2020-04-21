Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1373 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 368 bin 496 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 3 milyon 258 bin 403 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1373 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 186 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1414 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 1332 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 88 milyon 551 bin 301 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 775 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.