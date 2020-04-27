Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1376 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 37 bin 589 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 7 milyon 414 bin 90 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1376 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 930 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1417 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 1334 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 71 milyon 433 bin 212 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 71 milyon 953 bin 332 metreküp olarak kayıtlara geçti.