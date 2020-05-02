Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1435 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 180 bin 291 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 8 milyon 438 bin 542 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1435 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 618 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1478 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 1392 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 78 milyon 447 bin 416 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 77 milyon 519 bin 806 metreküp olarak kayıtlara geçti.