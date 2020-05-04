Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1413 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1413 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 82 bin 267 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 6 milyon 293 bin 242 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1413 lira 34 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 891 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1455 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 1370 lira 94 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 74 milyon 567 bin 844 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 76 milyon 211 bin 312 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:38 Kaynak: AA


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