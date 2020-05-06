Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1424 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 245 bin 131 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 6 milyon 736 bin 80 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 376 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1467 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 1381 lira 74 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 99 milyon 979 bin 210 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 348 bin 48 metreküp olarak kayıtlara geçti.