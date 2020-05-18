Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1469 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 428 bin 268 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 916 bin 179 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1469 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 51 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1513 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 1425 lira 39 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 81 milyon 435 bin 889 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 80 milyon 414 bin 54 metreküp olarak kayıtlara geçti.