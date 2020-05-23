Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1472 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 563 bin 199 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 616 bin 256 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1472 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 420 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1517 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise 1428 lira 74 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 75 milyon 931 bin 92 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 75 milyon 535 bin 586 metreküp olarak kayıtlara geçti.