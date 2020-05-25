Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1459 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 308 bin 757 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 490 bin 527 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1459 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 583 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1503 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 1415 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 63 milyon 439 bin 635 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 63 milyon 734 bin 30 metreküp olarak kayıtlara geçti.