Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1466 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 990 bin 928 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 903 bin 341 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1466 lira 87 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 722 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1510 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 1422 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 83 milyon 299 bin 179 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 82 milyon 804 bin 235 metreküp olarak kayıtlara geçti.