Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 450 bin 655 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 990 bin 928 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 730 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1504 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 1416 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 85 milyon 139 bin 731 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 380 bin 6 metreküp olarak kayıtlara geçti.