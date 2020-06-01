Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1444 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 978 bin 418 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 637 bin 65 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1444 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 444 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1487 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 1401 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 64 milyon 257 bin 325 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 65 milyon 553 bin 769 metreküp olarak kayıtlara geçti.