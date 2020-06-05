Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1448 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 849 bin 392 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 12 milyon 208 bin 960 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1448 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 870 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1491 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 1404 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 78 milyon 89 bin 20 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 77 milyon 424 bin 689 metreküp olarak kayıtlara geçti.