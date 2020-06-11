Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1473 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 381 bin 724 lira oldu. Bu rakam salı günü 14 milyon 262 bin 562 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1473 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 755 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1517 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 1429 lira 43 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 82 milyon 842 bin 511 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 81 milyon 479 bin 538 metreküp olarak kayıtlara geçti.